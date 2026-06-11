Salernitana, obiettivo difesa: tre stopper nel mirino Si sondano soluzioni in reparto che avrà volti nuovi

Serse Cosmi e Daniele Faggiano tracciano la strada. La Salernitana s'interroga sul vestito tattico della Bersagliera che sarà. La volontà è quella di ripartire dal 3-4-1-2, con la possibilità però di rinforzare un pacchetto come quello arretrato che va incontro ad un mini rivoluzione. Sarà addio con Vladimir Golemic, in scadenza nel prossimo 30 giugno e alle prese con la sospensione arrivata a sorpresa sul caso doping. Non verrà riscattato Eddy Cabianca, nel nome del diritto da oltre 700mila euro. Da decifrare le posizioni di Berra, Matino ed Arena, quest'ultimo possibile elemento da inserire nella lista dei cedibili dopo un semestre costellato da infortuni.

I possibili rinforzi

Si va a caccia di esperienza, di mestieranti della serie C. Daniele Faggiano ha un pallino che è quello di Marco Capuano, capitano della Ternana, corteggiato a lungo lo scorso anno prima del dietrofront, scegliendo di restare con le Fere. Ora è svincolato ed è nome che attira per caratura e personalità. Così come Marcos Curado, perno della difesa dell'Ascoli che ha festeggiato la promozione ai playoff. Infine occhi anche su Jonas Heinz. Classe 2003, difensore di piede destro è in scadenza con la Casertana ed ha molti estimatori. La Salernitana ci pensa.