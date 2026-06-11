Salernitana, dilemma in porta: il club valuta il riscatto di Brancolini Il club ha il diritto di riscatto dall' Empoli

Un finale di stagione amaro. Il debutto dopo il gol dello svantaggio dell’Union Brescia appena un minuto dopo dal fischio d’inizio. Il tutto con il ko di Antonio Donnarumma. Federico Brancolini si è preso i pali della Salernitana nel momento decisivo. Determinante con i suoi interventi per tenere in vita la Bersagliera nel momento topico della sfida di ritorno del Rigamonti, l’estremo difensore è capitolato solo nel recupero sulla zampata di Vido. Tanta la delusione per un epilogo amaro, testimoniato dalle sue parole d’addio via social.

Gerarchia in porta da decifrare

Ora però il futuro potrebbe regalare una novità. La Salernitana, che a gennaio aveva incassato la volontà del calciatore di cambiare aria mettendo in piedi lo scambio con Alastra per avere maggiore minutaggio, è idea concreta del club granata. Dal 15 al 17 giugno ci sarà la scadenza delle opzioni di riscatto, contro-riscatto fissato dal 18 al 20. La Salernitana può esercitare il diritto concordato lo scorso anno con l’Empoli sui 100mila euro. Riflessioni in corso, il club pensa ad una soluzione tra i pali.