Salernitana, fascia destra da rifondare: spunta un "baby" granata Cabianca saluta, due esterni non convincono. Faggiano draga il mercato e pensa a due soluzioni

Se a sinistra Luca Villa ed Armando Anastasio sono certezze, per la nuova Salernitana targata Serse Cosmi-Daniele Faggiano c'è da fare i conti con una fascia destra a caccia di certezze. Nei playoff le aveva ritrovate con la velocità e lo sprint di Eddy Cabianca. In una stagione costellata dagli infortuni, il laterale era stato protgonista di tante buone prove, facendo i conti con un calo fisico e mentale nella sfida con l'Union Brescia all'Arechi. Cosmi però apprezza tantissimo il calciatore, lo considera pronto anche per la B, ma le cifre per riaverlo in granata sono proibitive: 700mila euro per il diritto di riscatto, con la Cremonese che potrebbe però riacquistarlo con appena 100mila euro in più.

Da valutare in due

Al suo posto, soprattutto nei momenti legati alla sosta ai box, sia Giuseppe Raffaele che Serse Cosmi hanno alternato prima Ettore Quirini che Gianluca Longobardi. Il primo, arrivato dal Milan Futuro, ha avuto una partenza lampo per poi fare i conti con troppe difficoltà. Il secondo invece, arrivato a stagione in corso, ha dimostrato buono spunto ma troppe difficoltà.

Pista Novella

La Salernitana va a caccia di un rinforzo e nelle ultime ore avrebbe rimesso nel mirino Mattia Novella. Il classe 2005 potrebbe salutare il Crotone, alle prese con il rebus iscrizione. Cresciuto nel settore giovanile granata sogna un ritorno da protagonista. Nel mirino anche Shady Oukhadda, laterale destro italo-marocchino molto duttile, classe 1999, lo scorso anno alla Casertana dopo un lungo corteggiamento del club granata.