Ex Salernitana, Di Tacchio verso l'addio col Catania. Anche Casasola al bivio Il capitano in scadenza. E anche l'esterno, oggetto di duello con i granata, può salutare

Un finale amaro. Non solo per il risultato sportivo ma anche per le polemiche innescate dalle parole post-Ascoli. Il Catania si separerà da Francesco Di Tacchio. E' questo il sentiment che emerge dalla Sicilia. Il capitano, faro degli etnie per l'intera stagione, ora fa i conti con una possibile via d'uscita. L'ex Salernitana, leader della mediana con 33 presenze nell'ultima stagione, paga non solo il suo rendimento in campo ma soprattutto le ultime settimane della stagione vissuta con non poche tensione.

Anche Casasola a rischio

E a sorpresa, anche alla luce della battaglia di mercato della scorsa estate proprio con la Salernitana, anche Tiago Casasola finisce al centro di possibili voci di mercato. Nonostante l'ottimo campionato dell'esterno argentino, concluso con 27 presenze e 2 assist, ed il contratto che lo lega al rossazzurro per un'altra stagione, il club etneo starebbe valutando la possibilità di lasciarlo partire viste le tante squadre interessate a lui. Grande mercato soprattutto in C ed un possibile connubio con Caserta sotto il profilo tattico tutt'altro che sicuro. Per questo motivo, occhi su possibili offerte. E chissà che la Salernitana non possa farci un pensierino.