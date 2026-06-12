Salernitana, spunta Iannarilli per la porta Già a gennaio era stato un obiettivo granata. Ora Faggiano riflette

Il contratto di Antonio Donnarumma è in scadenza. Per Federico Brancolini c’è il diritto di riscatto da 100mila euro per strapparlo all’Empoli. La porta della Salernitana fa i conti con il rebus. Al momento sono disponibili Cevers, attuale terzo portiere, e Corriere, di rientro dalla Gelbison. Serve una nuova coppia per dare stabilità ad un reparto chiave, alle prese anche con i fari dell’opinione pubblica e con una pressione non indifferente.

Ipotesi Iannarilli

Daniele Faggiano valuta le opportunità e tiene una porta sempre aperta per Anthony Iannarilli. Il portiere goleador ha chiesto chiarezza al suo Avellino per il suo futuro. Qualche giorno fa ha ammesso: «Siamo ancora a giugno, io ho tutta l’intenzione di rimanere qui, ma i matrimoni si fanno in due. Aspettiamo e vediamo cosa succederà. Sognare non costa nulla, ma bisogna tenere i piedi per terra. Io penso a cosa devo fare con l’Avellino, ma nel calcio può succedere di tutto». L’addio di Daffara potrebbe spalancargli le porte della titolarità ma in caso di nuovo dualismo l’ex granata potrebbe salutare. Già a gennaio si era discusso di uno scambio con Donnarumma. Ora il nuovo sondaggio. La Salernitana lo monitora.