Salernitana, De Luca sul nuovo Arechi: "Lavori continuano ma serve accelerare" Il sindaco di Salerno: "Prima completiamo il Volpe, poi i granata si sposteranno"

I tempi del nuovo Arechi e del Campo Volpe sono al centro del dibattito cittadino. Salerno non perde la speranza di ospitare gli Europei 2032 ma deve fare i conti con i ritardi legati alla realizzazione delle opere. Sul tema si è espresso in mattinata il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca alla ripresa dello Spazzamare di Salerno Pulita: “I lavori stanno continuando. Noi daremo priorità ai lavori al Volpe, in questo modo la Salernitana potrà giocare lí. Successivamente, con la Salernitana impegnata su quel campo, ci sarà un Arechi libero da impegni sportivi. Avremo un cantiere unico che ci consentirà di avere tempi di realizzazione per un anno e mezzo o qualche mese in più. Dobbiamo accelerare passaggi burocratici che riguardano la Regione Campania. Diciamo che si è un po' rilassata. Dobbiamo dare credibilità alla candidatura di Salerno per Euro 2032 e avere un’infrastruttura turistica di livello internazionale”.