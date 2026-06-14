Salernitana, rinnovo in standby: due leader al passo d’addio Il club granata pronta a ripartire senza due pilastri

Il 30 giugno è la data che chiuderà la stagione 2025-2026. Per la Salernitana però, in attesa del via libera di Danilo Iervolino, è già tempo di iniziare a programmare ciò che sarà. Si attende il semaforo verde per il rinnovo di Serse Cosmi e di Daniele Faggiano, entrambi alle prese con la riconferma strappata nei giorni scorsi ma ancora in attesa di definire piani e programmazione.

Donnarumma e Inglese verso l’addio

Sul tavolo anche il destino di diversi big. 30 giugno è orizzonte granata anche per Antonio Donnarumma e Roberto Inglese. Il portiere, oggetto di critiche nel corso della stagione ma anche di interventi determinanti, va verso i saluti. Nelle ultime ore sull’estremo difensore anche gli occhi della Scafatese, alla ricerca di nomi altisonanti per il grande ritorno tra i professionisti.

Anche per Inglese si va verso il divorzio. Legato dal rapporto profondissimo con il ds Faggiano, il capitano aveva approcciato tra gli applausi, protagonista con gol pesanti nella partenza super con Raffaele in panchina. Tutto cancellato dal gravissimo problema alla schiena, la lunga inattività e quella rete di Ravenna che è stata la chiusura di un cerchio. In C ha mercato, con il Pescara che lo insegue da due stagioni e prepara l’assalto.