Salernitana, estate calda per Di Vico: spunta una possibilità Dalle parole al miele di Cosmi al discorso rinnovo. E in C c'è già chi si muove per il regista

Prima le carezze di Cosmi, le chance in serie, poi la lunga attesa. E ora un'estate che rischia di essere determinante per la carriera di Rocco Di Vico. Il regista classe 2007 chiude una stagione significativa in termini di opportunità e di crescita. Ora serve però continuità. Quella che la Salernitana vuole capire se potrà concedergli al suo giovane regista in maglia granata. Prima però serve anche delineare il futuro del calciatore. Il contratto è in scadenza nel giugno 2027. La Salernitana, dopo l'investitura di Cosmi della scorsa primavera, aveva intavolato la trattativa per il rinnovo, cercando di anticipare anche le sirene da serie B e C sul regista. Discorsi al momento in standby.

La volontà del club

La Salernitana avrebbe volontà di continuare il matrimonio. Lo ritiene un giovane talentuoso, prodotto del settore giovanile granata da svezzare e poter consacrare. Di Vico, insieme al suo entourage, si guarda intorno e aspetta di capire quale strada possa essere migliore per il suo percorso professionale. Da Cosmi non sono mai mancate parole al miele: "Lui ha un futuro e la Salernitana ha un futuro con lui. E' di grande prospettiva: è un 2007 e ha diciannove anni non può essere considerato un giovane. Tutto l'ambiente deve essere orgoglioso di avere un talento così. Non va in fatica, pulisce tanti palloni, ha geometrie. L’ho messo dentro perché pensavo potesse fare la partita che ha fatto. Ci fosse stato prima lo avrei subito lanciato nella mischia. Avendo qualità e piacendo a me gioca. Non ha paura di rischiare ma è razionale. E' una soluzione reale e non è un esperimento”.

I primi interessamenti

Due le strade che il contratto in scadenza 2027 obbliga a dover valutare: o si andrà con un rinnovo oppure, in caso di fumata nera, la Salernitana potrebbe anche decidere di provare a monetizzare dalla cessione del giovane centrocampista. Nel primo caso, non si esclude una cessione in prestito per permettere al calciatore di essere protagonista in C. In tal senso, occhio alla soluzione Audace Cerignola, bramosa di mettere le mani sul calciatore anticipando la concorrenza.