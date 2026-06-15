Salernitana, le prime decisioni sul mercato: in tre verso l’addio Da oggi scatta la parentesi per i diritti di riscatto: la strategia del club

Il mercato è alle porte. Mentre la Salernitana aspetta il via libera di Danilo Iervolino per il nuovo corso stagionale, ripartendo da Serse Cosmi in panchina e da Daniele Faggiano come nuovo direttore sportivo, il club granata fa i conti con le scadenze extracampo (entro domani va inviata la richiesta d’iscrizione al prossimo campionato di serie C) ma anche con i primi promemoria di mercato. Da domani e fino al 18 la Salernitana avrà la possibilità di poter far valere le proprie opzioni di riscatto per tre calciatori: Eddy Cabianca, Andrea Ferraris e Federico Brancolini.

Nessun acquisto, per ora

La volontà della Salernitana però al momento sembra chiara. Il club è intenzionato a non far valere la possibilità di mettere le mani sui cartellini dei tre calciatori, almeno in questa prima finestra. Per Cabianca la discussione è di tipo economica, con i 700mila euro concordati con la Cremonese che appaiono un ostacolo insormontabile. Per Ferraris e Brancolini discorso diverso. Il cartellino della punta costerebbe 140mila euro ma il club granata, anche alla luce del contratto in scadenza nel prossimo giugno 2027, punta ad imbastire una nuova trattativa con il Pescara. Per Brancolini invece, 100mila euro è il prezzo concordato con l’Empoli lo scorso agosto. La Salernitana si sente sicura di poter strappare il via libera per l'estremo difensore ad una cifra inferiore.