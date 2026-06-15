Salernitana, è la settimana degli annunci? Tanti temi sul tavolo di Iervolino Il club lavora silenziosamente su più fronti, al patron il 'boost' per la nuova stagione

Non solo il tema iscrizione che negli uffici granata non desta preoccupazione a differenza delle autentiche corse contro il tempo che interessa molti club di serie C. Per la Salernitana quella che inizia oggi può essere la settimana degli annunci. Senza più rincorrere gli eventi, come un anno fa quando il posticipo dei playout con la Sampdoria fece slittare tempi e progettualità, ora il club aspetta un segnale da Danilo Iervolino per iniziare a programmare la stagione che sarà. A partire da Serse Cosmi e Daniele Faggiano. L’allenatore e il direttore sportivo hanno ricevuto informalmente il via libera a poter continuare in granata ma ora si aspetta di capire margini di manovra, strategie, visioni. Per Cosmi mancherebbe anche la firma sul rinnovo annuale con opzione per il secondo anno, elemento che è considerato una formalità.

Ritiro, abbonamenti, merchandising

E poi c’è anche l’annuncio della sede del romitaggio estivo che vedrà protagonista la Salernitana dalla terza settimana di luglio. Il club granata si sposterà per il secondo anno di fila a Cascia, nelle due settimane nel cuore di luglio, per preparare al meglio la stagione e poi individuare in provincia una nuova collocazione per chiudere così il lavoro pre-campionato. Si lavora anche per l’organizzazione di tre amichevoli per sciogliere i muscoli, provare uomini e schemi. Infine due elementi non secondari: i tifosi aspettano con ansia la nuova campagna abbonamenti, pronta a prendere il via nelle prossime settimane, così come si attende di ufficializzare l’accordo con Givova, nuovo sponsor tecnico, e scoprire i kit da gioco per la prossima stagione.