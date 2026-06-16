Ex Salernitana, Jovane Cabral protagonista di una pagina storica ai Mondiali L'esterno con un trascorso in granata in campo nel pari con la Spagna

La festa è di quelle che sanno coinvolgere anche i tifosi delle altre squadre. C’è una sfumatura granata nel momento di storia vissuto ieri da Capo Verde. La nazionale africana, alla prima storica partecipazione ad una competizione continentale, fa saltare il banco all’esordio fermando la corsa della Spagna campione d’Europa. Solo 0-0 per le furie rosse, un pareggio che vale quanto una vittoria invece per Capo Verde. In campo per oltre un’ora di gioco l’ex Salernitana Jovane Cabral. L’esterno offensivo si è disimpegnato sulla sinistra in una partita di grande sacrificio, senza grandi lampi, interrotta per un problema fisico nel cuore della ripresa.

Un momento di grande gioia che ha scatenato celebrazioni in tutto il Paese e nelle comunità capoverdiane all’estero. A Pawtucket, Rhode Island, migliaia di persone sono scese in strada tra bandiere, cori e musica per celebrare un’impresa che entra nella storia del calcio capoverdiano. Anche negli Usa è stato tempo di festeggiare, con i video diventati virali di momenti di grande gioia che hanno coinvolto anche i poliziotti a stelle e strisce.