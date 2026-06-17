Salernitana, ultimo giorno per i riscatti: le scelte di Faggiano I granata proveranno a ridiscutere l'accordo

Due capitoli tutti da scrivere. Scade oggi il termine di 72 ore per poter esercitare i diritti di riscatto in possesso dei club. Per la Salernitana sono due i casi spinosi. Il primo porta il nome di Andrea Ferraris, attaccante di proprietà del Pescara, il secondo è Federico Brancolini, estremo difensore pronto a ritornare all'Empoli. La direzione del club granata infatti è quella di non intervenire, aspettare la definizione del progetto tecnico con Danilo Iervolino prima di operare, scendere in campo con forza e ritoccare una squadra che ha dalla sua la possibilità di avere già diverse certezze sulle quali poggiare.

Ferraris e Brancolini restano nel mirino

Ci vorrebbero 140mila euro per strappare Ferraris al Pescara, circa 100mila euro invece per mettere le mani sul portiere dell'Empoli. Anche senza riscatto, la Salernitana però vorrebbe ripartire dai due elementi. Ferraris è un pupillo di Cosmi, imprescindibile secondo il tecnico umbro in caso di ripartenza dal 3-4-1-2. Intelligenza tattica, grande capacità balistica: Ferraris andrebbe in continuità con il finale di stagione da protagonista. La Salernitana proverà a stringere nelle prossime settimane con il Pescara, forte anche di un contratto in scadenza nel prossimo giugno 2027. Stessa sorte anche per Brancolini. Con l'addio di Donnarumma, il club granata deve fare i conti con una porta al momento sguarnita. Brancolini piace per la sua esperienza, nonostante un'annata vissuta da riserva. Il calciatore resterebbe a Salerno ma solo con garanzia di titolarità.