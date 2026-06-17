Salernitana, Ferraris attende i granata e si allena con un ex La punta attende il mercato

La chiamano off-season. È la parte di stagione per un calciatore lontana dagli impegni stagionali e con i prossimi ritiri estivi che sono ancora solo un miraggio. Eppure, per non perdere ritmo e gestire gli effetti di una lunga vacanza, sono tanti i calciatori che scelgono di farsi seguire da personal trainer specializzati in lavoro di recupero e ripristino delle energie. Anche Andrea Ferraris sta lavorando duro in queste prime settimane senza campionato. L'attaccante aspetta di conoscere il suo destino: è legato al Pescara ma ha anche lasciato un pezzo di cuore a Salerno. Serse Cosmi lo reputa centrale nella sua Salernitana e chiederà un sacrificio per averlo ancora a disposizione.

Intanto per Ferraris sono ore di svago ma anche di duro lavoro. Con lui anche l'ex Salernitana Franco Tongya. L'esterno offensivo, lo scorso anno in granata, ora è in Turchia, reduce da una buona prima stagione. La Salernitana lo osserva con attenzione, mantenendo una percentuale cospicua di incasso in caso di futura rivendita.