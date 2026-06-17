Salernitana, esperienza in difesa: Faggiano punta un poker di nomi Il club va a caccia di rinforzi in un reparto che sarà ritoccato

L’addio di Golemic, le decisioni da prendere sui destini di Berra e Arena. La Salernitana guarda alla difesa come uno dei rinforzi da rafforzare nella prossima campagna estiva di calciomercato. Una partita a scacchi, con la casella vuota per l’addio di Golemic che sarà la prima ad essere rimpiazzata. Il ds Faggiano ha messo nel proprio mirino da settimane Marco Capuano, esperto stopper reduce dall’annata alla Ternana ma ora svincolato dopo l’estromissione tra i professionisti delle Fere.

Occhi nel girone C

E poi ci sono i braccetti che dovranno garantire velocità e solidità. Come marcatore destro, Pieraccini reduce dall’esperienza al Catania è uno dei nomi che stuzzica maggiormente il club destro. Il Cesena aveva fissato il prezzo per l’acquisto definitivo del cartellino a una cifra superiore al milione di euro, valutazione che il Catania ha deciso di non sostenere. La Salernitana punta anche Heinz, in scadenza di contratto con la Casertana ma corteggiato in serie B da Sudtirol e Catanzaro. Il club granata aspetta ed è pronto ad inserirsi. Discorso diverso invece per il lato mancino. Dal Cosenza potrebbe salutare Caporale, già corteggiato dal club lo scorso gennaio. Il club granata va a caccia di un vice-Anastasio e pensa al calciatore in uscita dai silani.