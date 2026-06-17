Salernitana, per conoscere il girone c’è da attendere: ecco l’iter Tutti i passaggi prima della composizione del raggruppamento che vedrà protagonisti i granata

La scadenza per la domanda di ottenimento della licenza nazionale è arrivata ieri. Il famoso scoglio del 16 giugno sembra esser stato superato da tutti. Per conoscere però quale sarà il girone, la Salernitana dovrà ancora aspettare. Tra gli adempimenti richiesti figuravano il deposito della fideiussione bancaria da 350 mila euro e la presentazione delle certificazioni economiche, finanziarie e organizzative necessarie per l'iscrizione alla Serie C. Poi anche il nodo stadi, con tantissime modifiche per diversi club a causa dell’indisponibilità degli impianti.

Lo step della Figc

Ora però inizierà la serie di verifiche. Due gli ostacoli interlocutori: entro il 30 giugno la Commissione incaricata del controllo economico-finanziario dei club professionistici e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dovranno esprimere i rispettivi pareri sulle pratiche presentate. Poi la palla passerà alla Figc che nel Consiglio Federale dovrà dare il via libera. Infine, entro il 20 luglio, si valuteranno le richieste di ripescaggio (spera il Foggia nel girone C). Solo allora si saprà la composizione dei tre gironi.