Salernitana, attesa per gli annunci: Cosmi e Faggiano sull'uscio Il club vuole confermare il rinnovo con l'allenatore e la fiducia nel ds ma non solo

Al compleanno della Salernitana in programma domani potrebbero aggiungersidue regali attesi da settimane. Nel giorno del 19 giugno, con le 107 candeline da spegnare per la Bersagliera, il club punta ad ufficializzare l’accordo per il rinnovo di Serse Cosmi e la prosecuzione del matrimonio con Daniele Faggiano. Per l’allenatore serve la firma sul contratto annuale con opzione per il secondo anno, per il direttore si entra nel secondo anno del biennale sottoscritto lo scorso luglio ma ci sono alcuni cavilli da sistemare. Poi sarà tempo di avere pieni poteri e affondare anche sul mercato. Entrambi sono in città e attendono di poter avere il via libera.

La palla a Iervolino

Dopo la decisione di non intervenire sul mercato, facendo decadere le chance di riscattare Ferraris e Brancolini, la Salernitana aspetta di conoscere anche quale sarà il margine di manovra sia sul mercato che in chiave ingaggi. Alcuni molto pesanti stanno per essere cancellati dalle spese stagionali (Inglese e Donnarumma su tutti), con il club granata che dovrà intervenire per sostituire assenze importanti. Si punta agli svincolati e si pensa anche a qualche investimento per i cartellini. In tal senso però, sarà fondamentale liberarsi anche degli ingaggi pesantissimi di Lovato e Ghiglione. Sullo sfondo anche l’annuncio del nuovo ritiro (si andrà a Cascia dal 13) e la nuova partnership commerciale.