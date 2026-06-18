Salernitana, padel e Santa Teresa: Tascone sempre più a tinte granata Il mediano in città tra relax e voglia di respirare l'ambiente

Non solo l’orgoglio e l’umiltà da mediano con la maglia granata. Il coinvolgimento di Mattia Tascone nel mondo Salernitana è totale. Il calciatore sta trascorrendo la lunga fase d’estate senza impegni sportivi in città. Partite a padel con l’amico di reparto Galo Capomaggio e anche frequentatore della spiaggia di Santa Teresa come spettatore dello storico torneo di beach soccer in corso di svolgimento in queste settimane sul litorale cittadino. Una full-immersion applaudita dai tifosi ma che fa sentire anche la forte appartenenza del calciatore all’ambiente.

Per la Salernitana e in particolar modo per Serse Cosmi è uno dei punti fermi dal quale ripartire per la prossima stagione. Dopo la partenza super, il mediano napoletano aveva avuto un passaggio a vuoto nella parte centrale del campionato, cancellato da un finale in crescendo. Cosmi gli ha assegnato il compito di guidare la mediana in coppia con De Boer. Prestazioni ben oltre la sufficienza, motorino inesauribile. Solo il Brescia si è dimostrato avversario più forte. Ci riproverà il prossimo anno a riprendersi la B.