Salernitana, è la tua festa! Compleanno tra emozioni e ricordi La Bersagliera soffia sulle 107 candeline: tutti gli eventi in programma

Un soffio fortissimo, quello di un popolo intero che ogni 19 giugno ricorda il suo amore viscerale con la squadra del cuore. La Salernitana compie gli anni, spegne le 107 candeline che sono un salto nella storia ma anche testimonianza di fede, di appartenenza, di passione senza freni e di un senso d’orgoglio difficile da ritrovare altrove. Lo fa in un’estate che si è aperta con la delusione sportiva che non ha scalfito quel sentimento che unisce il mondo del tifo. Perché “non tifare per gli squadroni ma tifare te” è il mantra che si tramanda di padre in figlio, al di là di quello che racconta il campo.

Il programma della festa

L’attesa per una data che ha il sapore di un momento indelebile, un tatuaggio sul cuore. Si parte alle ore 12.00, presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, saranno inaugurate due mostre dedicate alla storia della Salernitana e all’identità della città. La prima, “Le Maglie della Storia della Salernitana”, curata da Casacca Granata, proporrà un viaggio attraverso le divise che hanno accompagnato alcune delle pagine più significative della storia granata. La seconda, curata da Massimo De Vita, sarà una mostra fotografica dedicata alla Salernitanità. Poi alle 17:30 il Santa Teresa Beach Soccer si trasformerà nel palcoscenico di un triangolare tra vecchie glorie granata e amici della Salernitana. Il momento sportivo rappresenterà il cuore della manifestazione e costituirà un ulteriore e sentito omaggio al compianto Carlo Ricchetti. Prevista la presenza di tanti ex stelle e anche Serse Cosmi.

La grande festa

In serata invece è in programma la Festa dell’Appartenenza: alle ore 19:00 in Piazza Casalbore con animazione, spettacoli e attività dedicate ai più piccoli, mentre dalle 21 è previsto il saluto ai gruppi della Curva Sud Siberiano, ai club organizzati e ai tifosi gemellati, accompagnato dallo sventolio delle storiche bandiere granata. Dalle ore 22:00 invece sarà tempo di musica sulle note di "Nave Novanta", col dj set di Alexx Dj e con l'art director Marco Montefusco. La serata sarà presentata da Luca Scafuri, alias Speakeruccio, speaker del club granata. Prevista anche la presenza di vecchie glorie del club. Infine, alle 24:00, la serata si concluderà a mezzanotte con cori, torciata granata.