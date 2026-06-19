Salernitana, la Lega Serie A fa gli auguri alla Bersagliera La nota sulla storia

"Buon compleanno Salernitana". La Lega Serie A fa gli auguri alla Bersagliera. In una nota sul sito ufficiale, la Lega Serie A annuncia: "Al civico 67 di Corso Umberto I nasce, l’Unione Sportiva Salernitana. il primo presidente è Adalgiso Onesti, il Direttore sportivo è Matteo Schiavone, si gioca al Piazza d’Armi. La prima maglia, per necessità è a strisce verticali bianco-celeste. Nella sua storia vanta 5 partecipazioni alla Serie A, la prima nel 1947/48, l'ultima due stagioni fa".