Salernitana, la storia granata al Salone dei Marmi: tanti grandi ex presenti Tanti grandi ex e tifosi presenti per iniziare i festeggiamenti per il compleanno granata

Un momento di grande emozioni, un tuffo nella storia. Il Salone dei Marmi di Palazzo di Città si trasforma in un angolo interamente colorato di granata. Le celebrazioni per i 107 anni della Salernitana partono dal cuore della città, con l’inaugurazione della mostra “Le Maglie della Storia della Salernitana”, organizzata in collaborazione con l’associazione Casacca Granata. Tantissimi gli idoli presenti: David Di Michele, Pietro Strada, Giovanni Pisano, Andrea Bovo, Francesco Montervino, Roberto Chiancone, Antonio Capone, Luca Fusco, Domenico Botticella, Mirko Cudini, Paolo Rachini, Alessandro Del Grosso, Roberto Cardinale, Giovanni Zaccaro, Ciro De Cesare e Luigi De Canio.

Proprio l’ex bomber ha raccontato la sua emozione: “Sono felice di essere tornato dopo tanto tempo ed è sempre un piacere rientrare a Salerno. È stato qualcosa di indescrivibile, così come tutto l’affetto che i tifosi mi hanno sempre dimostrato”. Anche Pietro Strada fa eco: “Quando penso alla Salernitana mi vengono in mente tantissimi ricordi, sono stati tre degli anni più importanti della mia carriera. Sono arrivato da calciatore sconosciuto e sono andato via da professionista di un certo livello. Salerno è stata un trampolino di lancio fondamentale per il mio percorso”.