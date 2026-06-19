Salernitana, responsabili settore giovanili Figc: Barbato tra i migliori La gioia per il settore giovanile granata

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi responsabili di settore giovanile che si sono abilitati dopo aver superato nei giorni scorsi gli esami finali del corso. L'attività era riservata agli addetti dei club di Serie C. Si è trattato del primo corso dedicato ai responsabili di settore giovanile dei club di Serie C da quando è entrata in vigore la Riforma Zola: esprimo grande soddisfazione sia per quanto riguarda l’ottima partecipazione dei corsisti, sia per quanto concerne il livello qualitativo dei docenti che sono intervenuti” ha sottolineato il presidente del Settore Tecnico, Mario Beretta.

A spiccare è stato Cristoforo Barbato. Il responsabile del settore giovanile della Salernitana ha ottenuto 110 su 110 come votazione finale, tra i migliori del corso. Di seguito, l’elenco completo dei neo responsabili di settore giovanile: Mario Annunziata, Cristoforo Barbato, Simone Benecchi, Mauro Bicocchi, Massimo Bizzotto, Sandro Bonfiglioli, Giovanni Brotto, Camillo Carlini, Marco Cristantielli, David D'Agnelli, Alessandro Danieli*, Davide De Pretto, Massimo Gardano, Angelo Garlini, Carmine Guariglia, Angelo Londrillo, Stefano Alessandro Marcandalli, Pasquale Ottobre, Antonio Pallini, Gianni Pellacani, Paolo Pennati, Mario Piccinocchi, Gabriele Puglia, Marco Puntiroli, Luca Raineri, Francesco Safina, Francesco Serrapica, Davide Tosetti e Vincenzo Varriale.

*Aveva frequentato un precedente corso