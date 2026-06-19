De Luca lancia Salerno: "Candidatura più credibile per Euro2032" Il sindaco di Salerno fa luce sul restyling dell'Arechi e del Volpe

"Salerno è tra le più credibili fra le candidate ad ospitare Euro2032". Vincenzo De Luca lancia la volata e punta su Salerno per la competizione continentale. A margine degli «European Universities Games - Eug Salerno 2026 | One month to go», presentati questa mattina nel Teatro di Ateneo «F.Alison» dell'Università degli Studi di Salerno, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha risposto sulla situazione del restyling dello stadio Arechi e del Volpe: "I lavori vanno avanti anche per l'Arechi e abbiamo accelerato sul Volpe perché poi il campionato dovrà essere spostato al Volpe, se vogliamo aprire tutto il cantiere dell'Arechi ed evitare di lavorare a pezzi. È una bella occasione che abbiamo; ovviamente dobbiamo correre con i lavori. Prepareremo il dossier per l'Uefa entro il mese di luglio che riguarda non solo l'impiantistica, ma riguarda anche la mobilità, l'accoglienza, il sistema alberghiero".