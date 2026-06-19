Salernitana, Cosmi emozionato: "Mi avete dato troppo, ora voglio regalarvi la B" Il tecnico sul litorale di Santa Teresa: "Il rinnovo un parto, la mia intenzione era chiara"

La soddisfazione per la firma. E una rivelazione tra il serio e il divertito: "Adesso vado un po' a mare". Serse Cosmi si prende il calore dell'ambiente Salernitana e lo fa con il calore di una tifoseria sempre più innamorata. Il rinnovo è cosa fatta, l'annuncio arriva sui social ma lui sorride: "Ah, davvero?". Poi però è il momento degli abbracci, dei sorrisi, dei tantissimi selfie con i tifosi: "Non l'ho fatto con tutti, qui ci sono centomila supporters". Caloroso l'abbraccio con Vittorio Tosto, poi con Davide Di Michele sono pacche sulle spalle e un momento molto sentito.

Le parole di Cosmi

Prima dell'inizio della partita sul litorale di Santa Teresa, Cosmi parla ai tifosi: "Far parte di questa famiglia è un motivo d'orgoglio. Poche piazze hanno un calore e un trasporto così. Questa è una grande famiglia. Non ho visto persone, bambini così legati alla propria città. Per me è davvero incredibile. Far parte di questa famiglia è per me un onore, oltre che un privilegio. Oggi si è un concluso un parto, ovvero il mio rinnovo che è stato davvero un parto. Però non avevo un dubbio nel rimanere, lo avevo detto dopo Brescia. Tutto quello che mi avete dato è troppo". Poi sugli ultras: "Qui a Salerno non esiste differenza: è vero che vivono tutto in maniera viscerale ma qui sono tutti ultras. Li ringrazio uno ad uno per il rispetto che mi hanno dato, per il sostegno nel momento complicato. Ora ho un anno intero per dare quella cosa che non sono riuscito a centrare quest'anno".