Ex Salernitana, gioia Ederson: debutto al Mondiale col Brasile Pagina di gloria nella carriera del verdeoro. Dopo il Mondiale lo aspetta la Premier League

Prima la convocazione a sorpresa, ora la grande gioia del debutto. Sono settimane da sogno per Ederson. L’ex centrocampista della Salernitana aggiunge un nuovo capitolo glorioso tra le pagine più belle della sua carriera. Dopo la chiamata di Carlo Ancelotti per i Mondiali in America per sostituire l'infortunato Wesley, il centrocampista del Brasile questa notte ha anche provato la gioia di vivere la sua prima presenza con la maglia della Selecao in un Mondiale. Sul punteggio di 3-0 con Haiti, Ancelotti ha inserito il mediano dell’Atalanta. Una scelta forte, segnale della grande stima del tecnico italiano per un calciatore pronto alla consacrazione. C’è anche stato spazio per i rimpianti per l’occasione mancata nel finale su occasione propiziata da Martinelli.

La carezza di Sabatini

Sui social, Walter Sabatini aveva speso parole al miele per una delle sue intuizioni di mercato, fondamentale nel dare equilibrio e sostanza al centrocampo prima di Colantuono e poi di Davide Nicola nel miracolo 7%: "Bravo Éderson te lo meriti, siamo felici per te ma soprattutto fieri". Dopo il Mondiale, si spalancheranno le porte della Premier League, con la cessione al Manchester United virtualmente definita per una cifra che si aggira sui 50 milioni di euro.