Salernitana, è già mercato: stretta di mano Cosmi-Novella Il difensore salernitano spera nella possibilità di poter vestire di nuovo la maglia del cuore

Nemmeno il tempo di festeggiare il rinnovo, etichettato simpaticamente come un parto, che per Serse Cosmi è già il momento di concentrarsi sul mercato. La palla è nel campo di Daniele Faggiano, direttore sportivo riconfermato, con contratto prolungato per un altro anno e scadenza rinviata al 30 giugno 2028. Eppure, per una squadra da costruire a quattro mani in vista del ritiro di Cascia, il tecnico ha già fatto sapere quelle che potrebbero essere le sue richieste e gli obiettivi da centrare.

Stretta di mano con Novella

Galeotta è stata la spiaggia di Santa Teresa e quell’incrocio con Mattia Novella. Salernitano di nascita, prodotto del vivaio granata con tanto di debutto in serie B agli ordini di Stefano Colantuono prima della cessione milionaria alla Lazio e di un lungo girovagare in serie C, Novella è alle prese con il momento complicato del Crotone. Accetterebbe ad occhi chiusi la possibilità di rivestire la maglia della Salernitana, jolly per il pacchetto difensivo oltre che elemento che non toglierebbe caselle nella lista over per il suo status di “bandiera” (quattro gli anni consecutivi vissuti nel vivaio granata). A servire l’assist Vittorio Tosto, con stretta di mano fra il tecnico e il calciatore. Serve impostare la trattativa, assecondare le richieste del Crotone, alle prese con i sospiri societari. Voglia di Salernitana: Cosmi studia la squadra che verrà.