Salernitana, la promessa di Tascone: "Prendiamoci la B" "Tutto questo calore è spettacolare". E Cosmi gli dà un consiglio pre-ritiro

Quando scorge da lontano la presenza di Mattia Tascone, Serse Cosmi si smarca da Vittorio Tosto e abbraccia il suo centrocampista. Lungo il conciliabolo tra il tecnico della Salernitana e il centrocampista, una delle rivelazioni nella fase finale del campionato, tra i protagonisti nel sogno playoff svanito proprio sul più bello. Da lì riparte il sogno di Mattia Tascone. Salerno e la Salernitana sono casa sua. Il calciatore napoletano ha scelto la città come luogo per trascorrere le vacanze, fra mare, qualche partita a padel e pomeriggi da spettatore del Santa Teresa Beach Soccer.

Le parole ai tifosi

Tra le tante stelle granata impegnate nel torneo celebrativo per i 107 anni del club granata, anche il mediano prende la parola: “Tutto questo è spettacolare. Adesso speriamo il prossimo anno di riprenderci quello che non siamo riusciti a centrare quest’anno”. Gli applausi sono fragorosi. Poi il saluto con Cosmi che gli consiglia: “Non arrivate in perfetto peso forma, meglio un chiletto in più”.