Salernitana, Cosmi sui social: "Con voi uno dei giorni più belli della mia vita" Messaggio del tecnico: "Ora devo restituire i vostri grazi". La location non è banale

“Tu hai l’anima che, io vorrei avere”. Lo ha ripetuto forte Serse Cosmi alla città di Salerno e all’intero ambiente Salernitana nei momenti vissuti ieri per celebrare i 107 anni di storia della Bersagliera. Dopo le parole pronunciate prima sul litorale di Santa Teresa e poi a Piazza Casalbore per la Festa dell’Appartenenza, Serse Cosmi si affida anche ai social. Sceglie un posto iconico dove farsi immortalare dopo il rinnovo del contratto con la Salernitana. Lo sfondo è il Corso Umberto I, al civico n.67, lì dove nacque la storia. Un messaggio breve ma intenso: “E’ arrivato il momento di restituire tutti i vostri “grazie “….oggi è uno dei giorni più belli della mia vita. AVANTI SALERNO”. Per Cosmi ora un po’ di vacanze dopo aver atteso in città la firma sul rinnovo. Dal prossimo luglio si ripartirà con nel mirino la Serie B. “En e Xanax”: la Salernitana riparte da Cosmi.