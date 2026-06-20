Salernitana, Faggiano vuole ritoccare la mediana: poker di nomi sul tavolo Tascone e De Boer sono intoccabili, poi si ascolteranno le voci di mercato

Qualità e quantità da abbinare, maneggiare con cura. La Salernitana riparte dal centro. Proprio la mediana è oggetto di grande riflessioni fra Serse Cosmi e Daniele Faggiano. Ieri l'allenatore ha sottolineato la sua stima in Mattia Tascone, elemento imprescendibile per il tecnico umbro nella parte finale di stagione. Insieme a De Boer sarà verosimilmente la coppia titolare anche per il prossimo anno. Eppure la Salernitana ragiona su possibile sostituti, partendo prima delle decisioni sugli altri centrocampisti in rosa. Per Carriero e Capomaggio si sonderà il mercato, per Gyabuaa invece sarà addio nonostante il riscatto. Varone e Di Vico sono pronti ad essere ceduti (per il secondo si lavora però per il rinnovo e poi per un prestito in C).

Diverse opzioni sul tavolo

Ora è il momento delle strategie. Da Potenza ci sono due profili che interessano e tanto la Salernitana. Il primo rimanda ad Antonis Siatounis, centrocampista greco vicino allo svincolo con i rossoblu. Sul calciatore però c'è anche il Benevento che offre la possibilità del salto di categoria per conservare il vantaggio sui granata. Il secondo obiettivo è Lucas Felippe, calciatore meno prestante fisicamente ma dai piedi buoni, autore di 9 gol ma legato al Potenza da un altro anno di contratto. In caso di via libera tra Siatounis e il Benevento, la Salernitana aumenterebbe il pressing per Angelo Talia, mediano classe 2003 che le streghe cederanno per far posto a nuovi innesti. Ultimo ma non per importanza nelle gerarchie di Faggiano c'è Alessandro Mallamo. La Salernitana è vigile, aspetta l'apertura al prestito del SudTirol per fiondarsi sul calciatore.