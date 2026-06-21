Salernitana, Cosmi tra messaggi all’ambiente e summit con Faggiano Il tecnico carica il tifo. Con il ds si strutturano le strategie in entrata

Dopo le parole pronunciate sul litorale di Santa Teresa e dal palco della Festa dell’Appartenenza, Serse Cosmi ha deciso di far cantare anche i suoi profili social. Prima la foto davanti alla storica sede della Salernitana, sottolineando la volontà di voler ricambiare l’affetto ricevuto e poi un’istantanea del pomeriggio vissuto nel giorno del compleanno della Bersagliera tra fumogeni granata e maglia rigorosamente granata. Il carico di energie e motivazioni da portare in vacanza per ricaricare le batterie in vista di una stagione che si preannuncia lunghissima e ricca di insidie.

Il summit

Ieri, Cosmi ha anche ritrovato Daniele Faggiano. E’ stato tempo di un incontro a pranzo, il primo da allenatore riconfermato per il tecnico così come da direttore sportivo con tanto di rinnovo per il dirigente di Copertino. Per i due anche un rapido scambio su quelli che saranno gli obiettivi di mercato. Nessuna rivoluzione ma la voglia di puntellare la rosa, lavorare sulle zone di campo che hanno palesato difficoltà in termini di uomini e di qualità. Per Cascia si proverà a partire con l’ottanta per cento della squadra già formato. Faggiano accelera, Cosmi si prepara ad un’annata da urlo.