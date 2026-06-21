Salernitana, un sí prima del ritiro: fiori d'arancio per Carriero Il mediano alle prese con un giorno speciale. Poi si discuterà del suo futuro

Un momento tutto da vivere. Domenica di festa per Giuseppe Carriero. Quest'oggi il mediano della Salernitana convolerà a nozze con la sua Irene nel cuore di Assisi. Una grande gioia, con la lunga attesa testimoniata anche dai tanti momenti social immortalati dal centrocampista granata. Per Carriero dunque una pausa estiva dal grande valore personale prima di riavvolgere il nastro e guardare con speranza alla prossima stagione. Il mediano sarà oggetto di valutazione da Serse Cosmi nel prossimo ritiro di Cascia, prima di sciogliere le riflessioni su una possibile permanenza in granata.

Arrivato a gennaio dal Trapani, già in crisi societaria e alle prese con le penalizzazioni, Carriero fu scelto da Faggiano per portare alla Salernitana esperienza, temperamento e tanta duttilità. Centrocampo a due o a tre, il mediano si è fatto sempre apprezzare per la sua personalità. Anche Cosmi lo ha elogiato nel corso della sua gestione, nonostante un minutaggio esiguo. Ora il ritiro per convincere l'allenatore e confermare il suo legame con Salerno. In attesa della Bersagliera, Carriero dice il suo primo sì.