Salernitana, l’asse col Cerignola si rinnova? I pugliesi puntano due granata Il ds Di Toro pronto a puntare su due granata

Dagli acquisti dello scorso anno alle possibili cessioni. La Salernitana e l’Audace Cerignola provano a rinnovare l’asse che lo scorso anno ha funzionato e tanto in sede di mercato. Dopo l'esperienza di Giuseppe Raffaele sulla panchina granata, gli affari estivi Capomaggio e Tascone, con plusvalenze super per i pugliesi, con il neo del mancato semaforo verde per Cuppone, poi passato alla Virtus Entella, e il prestito invernale di Antonio Pio Iervolino, ora i due club si ritrovano a dialogare per due calciatori granata. Perché ad un ds molto scaltro nel lanciare i giovani come Di Toro non è passato sottotraccia il rendimento di Rocco Di Vico. La Salernitana lavora per rinnovare il contratto del suo baby regista ma apre ad un addio in prestito per garantirgli una stagione da protagonista in serie C.

Non solo Di Vico nel mirino

Possibile che l’affare si faccia più avanti, con la Salernitana che vuole comunque valutare il calciatore in ritiro, alla luce anche della stima di Cosmi per il prodotto del vivaio granata. Il Cerignola però bussa anche per Ettore Quirini. Il laterale, dopo un inizio scoppiettante, ha fatto fatica a ritrovare continuità. La Salernitana lo scorso anno ha investito per strapparlo al Milan Futuro. Un’esperienza in prestito potrebbe far bene al giovane calciatore.