Salernitana, l’eredità che lascia il 19 giugno: ora la programmazione L'entusiasmo e il legame fra squadra e tifoseria sempre più forte: la palla al club

Un’atmosfera di festa. Colori, applausi, emozioni. Il ricordo di Carlo Ricchetti ad unire le vecchie stelle, l’amore per la Salernitana a rinsaldare un patto senza tempo. Le emozioni del 19 giugno lasciano strascichi d’un sentimento senza tempo. E consegnano un unione fra piazza, società e i personaggi attuali della Bersagliera che deve rappresentare un punto di partenza. Serse Cosmi ci ha messo la voce, esternando di aver vissuto i “giorni più belli”, prendendosi il carico d’affetto dopo aver superato la delusione per quella serie B che era sogno di tutti. Ora si riparte e lo si farà con la spinta del pubblico, di un popolo innamorato, al di là della categoria d’appartenenza.

Spazio alla programmazione

I segnali sono forti e inequivocabili. Nei prossimi giorni la Salernitana conta di lanciare la campagna abbonamenti che sarà termometro per toccare con la mano la vicinanza al progetto tecnico. Argomento che ora diventa centrale. Il direttore sportivo Daniele Faggiano è al lavoro per comporre la nuova rosa, l’amministratore delegato Umberto Pagano, sempre vicino alla piazza, non ha stoppato la sua attenzione sui tanti tempi. Si aspetta un segnale da Danilo Iervolino. Per ora le conferme tecniche sono un primo passo. Salerno aspetta, l’eredità che lascia il 19 giugno va preservata e sostenuta.