Salernitana, Tosto jr aspetta una chiamata: la situazione L'assist di papà Vittorio a Santa Teresa, ora le riflessioni

Una soluzione per la difesa. La Salernitana apre il ventaglio di soluzioni. Sonda diverse alternative per rafforzare il pacchetto arretrato, nel nome del 3-4-1-2 che dovrebbe rappresentare il punto di partenza del Cosmi-bis. Il direttore sportivo Daniele Faggiano analizza, incassa il gradimento di diversi profili ma apre anche a giovani talentuosi. Tra questi rientra anche Lorenzo Tosto. Il difensore, che può giocare sia da braccetto che da difensore centrale, ha raccolto 10 presenze in stagione tra Empoli e Livorno, dove si è trasferito a gennaio. Il calciatore andrà in ritiro con l’Empoli ma sonda il futuro. E papà Vittorio non chiude le porte al trasferimento: “Se fosse dipeso da lui, sarebbe venuto a piedi. Mio figlio nella sua cameretta ha parecchi ricordi granata e tifa per la Salernitana come me. Ho trasmesso a lui la passione per tutte le squadre in cui ho militato. Lui ha giocato nell’Empoli e sono pochissimi i padri-figli ad aver militato in quella squadra. Spero di poter avere questo onore anche a Salerno”.