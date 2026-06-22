Salernitana, Tosto jr aspetta una chiamata: la situazione

L'assist di papà Vittorio a Santa Teresa, ora le riflessioni

salernitana tosto jr aspetta una chiamata la situazione
Salerno.  

Una soluzione per la difesa. La Salernitana apre il ventaglio di soluzioni. Sonda diverse alternative per rafforzare il pacchetto arretrato, nel nome del 3-4-1-2 che dovrebbe rappresentare il punto di partenza del Cosmi-bis. Il direttore sportivo Daniele Faggiano analizza, incassa il gradimento di diversi profili ma apre anche a giovani talentuosi. Tra questi rientra anche Lorenzo Tosto. Il difensore, che può giocare sia da braccetto che da difensore centrale, ha raccolto 10 presenze in stagione tra Empoli e Livorno, dove si è trasferito a gennaio. Il calciatore andrà in ritiro con l’Empoli ma sonda il futuro. E papà Vittorio non chiude le porte al trasferimento: “Se fosse dipeso da lui, sarebbe venuto a piedi. Mio figlio nella sua cameretta ha parecchi ricordi granata e tifa per la Salernitana come me. Ho trasmesso a lui la passione per tutte le squadre in cui ho militato. Lui ha giocato nell’Empoli e sono pochissimi i padri-figli ad aver militato in quella squadra. Spero di poter avere questo onore anche a Salerno”.

Ultime Notizie