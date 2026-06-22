Salernitana, l’ad Pagano all’elezione del presidente Figc Il club granata presente a Roma

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc. L’assemblea elettiva tenutasi a Roma ha sciolto il dubbio: Malagò si è imposto col 68,58% dei voti sull’avversario Giancarlo Abete, fermo al 29,17%. Le schede bianche si attestano sul 2,25%. Questi i numeri arrivati dai votanti: 266 su 273, assenti 1 delegato della Lega Pro e 6 tra gli atleti. "Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto", ha detto emozionato il neo presidente Malagò. Per la Salernitana era presente l’amministratore delegato Umberto Pagano, con il dirigente granata che ha preso parte alle votazioni.

Riconfermato in blocco il Consiglio Federale: eletti Stefano Campoccia, Giorgio Chiellini e Giuseppe Marotta per la Serie A; Antonio Gozzi per la Lega B; Giulio Gallazzi per la Lega Pro; Ilaria Bazzerla, Giacomo Fantazzini, Daniele Ortolano, Sergio Pedrazzini, Giuliana Tambaro per la Lega Nazionale Dilettanti. In rappresentanza degli atleti Valerio Bernardi, Davide Biondini, Umberto Calcagno e Sara Gama, mentre per i tecnici Giancarlo Camolese e Silvia Citta.