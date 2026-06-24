Lo scudettato Poeta: "Salernitana, con Cosmi puoi sognare la B!" Il tecnico campione d'Italia di basket riabbraccia Serse a Formentera: "Il mister è un top"

Lo Scudetto sul petto e la possibilità di riabbracciare l’amico Serse Cosmi. Sono giorni felici per il salernitano Giuseppe Poeta. Il tecnico dell’Olimpia Milano, laureatasi settimana scorsa campione d’Italia di basket alla prima stagione con il 40enne campano alla guida dello storico club italiano, si gode il magic moment e si appresta a rilassarsi a Formentera sulle note di Serse Dj. In una lunga intervista a “Il Mattino”, Poeta svela la grande ammirazione per Cosmi: “Cosmi è carismatico e lo ritengo la persona giusta per Salerno. Ricordo quando da ragazzo andavo in curva a tifare per la Salernitana e penso proprio che per il pubblico granata Cosmi sia l’allenatore ideale. Ovviamente, gli auguro di vincere il campionato e di riportare la Salernitana in B”.

“Vorrei rivincere il campionato e vedere i granata in cadetteria”

Nessun dubbio su quelle che saranno le aspirazioni per la prossima stagione: “Il top sarebbe rivincere il campionato e poter festeggiare la promozione in B della Salernitana. Io da giocatore avevo vinto solo una Coppa Italia a Torino, ma non mi sono mai fatto schiacciare dall’ansia del risultato. La mia fortuna è quella di non essere ossessionato dal risultato, ma di avere tantissima passione per il basket. Per questo mi sono sempre goduto tutto ciò che la mia carriera mi ha proposto”.