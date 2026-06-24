Salernitana, Lovato al passo d’addio: sirene estere per il difensore Insostenibili i costi del difensore: Faggiano al lavoro per la cessione

Prima le uscite, alleggerire il monte ingaggi e poi perfezionare la rosa con i tanti ritocchi condivisi da Serse Cosmi e Daniele Faggiano nei giorni scorsi. La Salernitana prepara le mosse di mercato. Il club granata vuole sfruttare il vantaggio della continuità garantita da Danilo Iervolino non solo con gli investimenti ma con le scelte fatte per poter comporre al più presto l’organico da mettere a disposizione del tecnico per il ritiro di Cascia. La prima missione per Faggiano però sarà liberarsi dagli ingaggi che maggiormente gravano sulle casse del club.

Lovato piace in Inghilterra

L’identikit porta a Matteo Lovato, calciatore arrivato a Salerno nell’estate 2022 dopo la salvezza del 7%, inserito all’interno dell’affare con l’Atalanta per Ederson. Quattro anni dopo, nell’ultima annata che lo lega da contratto alla Bersagliera, è arrivato il momento dell’addio. Attualmente pesa sul monte ingaggi granata 1,5 milioni di euro lordi. Cifre da capogiro. In serie B lo cerca il Palermo e ci ha fatto un tentativo il Padova. Nelle ultime ore sirene dall’Inghilterra: il Watford di Dionisi ci ha messo gli occhi, ingolosito dalla possibilità di poterlo strappare alla Salernitana versando un piccolo indennizzo.

Ghiglione in uscita

Il secondo nome in ordine di ingaggi è Paolo Ghiglione. L’esterno, arrivato due estati fa nello scambio con la Cremonese per “liberarsi” di Bonazzoli, è reduce da un’annata non sufficiente con il Padova. Si cercherà altra collocazione in serie B, anche alla luce dell’ingaggio importante (350mila euro netti). Impossibile una sua permanenza a Salerno se non per il periodo estivo (come successo ai vari Daniliuc, Maggiore, Tongya).