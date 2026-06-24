Salernitana, Cicerelli resta un pallino: gli etnei aprono per un mediano Il club granata non molla l'idea di un ritorno illustre

Un gol su punizione che indirizzò lo scontro diretto dell’andata e diede il primo schiaffo alla Salernitana di Giuseppe Raffaele. Emmanuele Cicerelli si prese la scena in Catania-Salernitana con un gol da applausi. L’uomo in più dei siciliani, corteggiato dal club granata, prima di fare i conti con la sfortuna: un infortunio durissimo al malleolo, oltre quattro mesi di stop e il ritorno in campo graduale. La delusione personale ma anche il rammarico per il sogno serie B infranto.

La Salernitana ci pensa

Nonostante il grave problema, la Salernitana non ha mai abbandonato il sogno di mettere le mani sul talentuoso calciatore del Catania. Cicerelli nei giorni scorsi aveva allontanato le voci su un possibile addio: "Finitela di inventare robe a caso. Non ho chiesto nessuna cessione e nessuno mi ha proposto da nessuna parte. È tutto inventato e non comprendo a quale scopo". La Salernitana però resta vigile, aspetta di capire se ci possa essere apertura.

Gyabuaa interessa agli etnei

Una soluzione in uscita per la Salernitana potrebbe essere la partenza di Gyabuaa. E il Catania strizza l’occhio alla possibilità. Lo scorso gennaio, i granata bruciarono la concorrenza degli etnei pagando la penale dell’interruzione del prestito dall’Avellino all’Atalanta. Ora, dopo il riscatto, l’ex Under 20 della Nazionale può salutare. E il Catania ci pensa.