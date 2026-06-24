Salernitana Primavera, summit sul futuro: Stendardo può salutare Il club s'interroga sul vivaio e può cambiare il comandante della formazione Primavera

Il nuovo corso della Salernitana va nel segno della continuità anche per il settore giovanile granata. Dopo la nomina per Gennaro Alfano di direttore operativo dell’area sportiva, la conferma di Daniele Faggiano come direttore sportivo del club granata apre il fronte di riflessione anche sul settore giovanile. Sono giorni di summit per iniziare a ragionare sul cammino del vivaio granata, ancora tra le mani di Cristoforo Barbato.

Stendardo attende

Per il dirigente granata c’è però da riflettere sul futuro della Primavera. Guglielmo Stendardo, in queste settimane impegnato come opinionista Rai per i Mondiali di calcio, perde terreno e nelle ultime ore la sua posizione sarebbe in discussione. Il tecnico vorrebbe ripartire dalla Salernitana ma spera in un progetto ambizioso dopo le sofferenze della scorsa annata. Nelle ultime ore però ha preso consistenza l’ipotesi di una nuova chance con la formazione juniores per Rodolfo Vanoli, reduce dall’ottimo lavoro svolto con la Salernitana Women.