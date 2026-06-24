Salernitana, si cerca un bomber dai gol pesanti: due idee Faggiano lavora per una terza punta che abbia in dote reti ed esperienza per dare l'assalto alla C

L’addio con Roberto Inglese si materializza giorno dopo giorno. La Salernitana si appresta a dividersi dal suo capitano. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ad oggi non è stato oggetto di valutazioni per un possibile rinnovo. Il centravanti, reduce da un’annata complicatissima dopo una partenza lanciatissima cancellata però dal grave problema alla schiena, ritornerebbe sul mercato da svincolato. Da primo colpo dell’era Faggiano ad addio illustre. Inglese è uno dei pupilli del ds, legato al centravanti non solo dalla stima calcistica ma anche da un’amicizia molto forte sviluppatasi a Catania, quando i problemi erano ben più importanti delle questioni di campo.

Si valutano suggestioni di mercato

Lescano e Ferrari saranno i due attaccanti principi, la coppia dalla quale ripartire. Nei giorni scorsi, Faggiano ha avuto un primo confronto con il ds dell’Avellino Mario Aiello. Al centro del colloquio l’esterno Cagnano ma anche il centravanti Patierno, fuori dal progetto tecnico di Nesta. Il bomber, che vorrebbe restare in B, ha ricevuto sondaggi dalla Puglia ma c’è distanza economica. Occhi anche su Forte: il Catania lo libera il 30 giugno e al momento è lontano dal rinnovo. La Salernitana, che lo aveva già corteggiato la scorsa estate, ora ci pensa.