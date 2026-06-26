Salernitana, seconda parte del ritiro estivo a Lorica Dopo Cascia, il club granata si sposterà in Calabria per perfezionare il lavoro precampionato

Giornata chiave per chiudere l’accordo. La Salernitana si prepara a perfezionare la road map del suo ritiro estivo. La truppa di Serse Cosmi si dividerà fra l’Umbria e la Calabria. Si partirà il 13 luglio per Cascia, lì dove il club granata sarà poi protagonista presso il Grand Hotel Elite dal 14 al 31 luglio. Il gruppo potrà allenarsi sui due campi da gioco in erba naturale della vicina Country House Elite. Si lavora anche per la definizione di tre amichevoli, con livello di difficoltà crescente.

Destinazione Lorica

In giornata invece il club dovrebbe perfezionare l’accordo con le strutture ricettive di Lorica, sulla Sila. Il club granata aveva sondato anche soluzioni in provincia senza fortuna. La Salernitana dovrebbe spostarsi dal 1 al 9 agosto in Calabria. Il ritiro potrebbe chiudersi con il classico test Angelo Iervolino all'Arechi, ultimo saggio in vista del debutto ufficiale. Prima della Salernitana, a svolgere il ritiro precampionato in Sila sarà la formazione Primavera del Catanzaro. Ovviamente anche in questo caso i collaboratori del club di Floriano Noto si erano mossi con grande anticipo. Per cui la squadra allenata da Massimo Costantino sarà a Lorica dal 24 a fine luglio. Poi ci sarà spazio per ospitare la Salernitana.