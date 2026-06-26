Salernitana, Faggiano sfoglia la margherita per la trequarti: i nomi Braccio di ferro col Pescara per Ferraris, Achik riflette. E il club granata studia alternative

L’idea è di ripartire dal 3-4-1-2. Serse Cosmi vuole una Salernitana con il doppio centravanti e un rifinitore alle loro spalle. Daniele Faggiano però lavora sulla composizione di una rosa con qualità e abile anche a poter cambiare pelle. Ismail Achik rappresenta un valore aggiunto in caso di 3-4-2-1 o 3-4-3. La Salernitana vorrebbe trattenere l’ex Audace Cerignola e il suo status di ‘spaccapartite’ ma non basta. Serve anche capire la volontà del calciatore. La prima idea resta quella di regalarsi ancora Andrea Ferraris ma il Pescara tiene duro e non apre alla cessione se non alla cifra concordata per il diritto di riscatto non esercitato dal club granata (140mila euro).

Le idee per la trequarti

Nelle ultime ore, Faggiano si è concentrato su due nomi che stuzzicano da Catania. Il primo è quello di Emmanuele Cicerelli, vecchia conoscenza della Salernitana e pallino di Faggiano. Così come Kaleb Jimenez, spagnolo che la Salernitana lasciò andare via in uno scambio poco fortunato con Tello. La possibile contropartita per favorire l'affare sarebbe Emmanuel Gyabuaa, fuori dai piani di Cosmi. Nelle ultime ore, il club granata ha mosso passi concreti per conoscere le richieste di Enrico Oviszach, 25 anni, esterno offensivo dell'Ascoli. Ma l’eventuale passaggio al 3-4-2-1 tiene apertissime le porte a Marco Zunno, talento del Crotone. Piace anche Piovanello, di proprietà della Juve Stabia.