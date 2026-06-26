Ex Salernitana, Lotito compra la Reggina: vicino il closing Il patron della Lazio pronto a mettere le mani sui calabresi. Una vecchia conoscenza come ds

Claudio Lotito va oltre il capitolo Lazio. L’imprenditore romano è ad un passo dall’acquisizione della Reggina. Nel pomeriggio, Lotito e Ballarino firmeranno il closing a metà pomeriggio in uno studio notarile romano. Lotito acquisirà la Reggina per 1,5 milioni ed è pronto ad investirne 2,5 per la costruzione di una squadra da promozione lampo in C. Ballarino incasserà meno di quanto, sulla carta, gli aveva offerto Matt Rizzetta (presunta offerta superiore ai 2 milioni).

Un nuovo passo deciso verso il capitolo multiproprietà che è oggetto di profonda discussione all’interno del calcio italiano. Lotito dovrebbe acquisire la Reggina con una società a lui riconducibile, non più del figlio Enrico. In questo caso si seguirebbe un iter diverso rispetto all’acquisizione della Salernitana. A Salerno figurava comproprietario Enrico Lotito insieme a Marco Mezzaroma. Claudio Lotito non figurerà come presidente. Quindi la scelta potrebbe ricadere su Enrico Lotito, forte candidato, o un amministratore unico come accadde a Salerno. In quest’ultimo caso niente direttore generale, solo un direttore sportivo. E fra i candidati c’è anche Carlo Susini (con la Salernitana dal 2012 al 2014 nell’era Lotito).