Salernitana, occhi in difesa e mediana: due profili in pole Faggiano studia il ventaglio di scelte

Voglia di modificare, di ritoccare un organico con un'ossatura già importante. Daniele Faggiano studia la sua Salernitana e muove i primi passi. Llano, pronto a svincolarsi dalla Casertana, è il profilo più vicino alla Bersagliera per aggiungere esperienza sulle corsie. Ora però, l'attenzione del club granata si è spostata sul pacchetto arretrato. Golemic va verso l'addio, per Berra ci sono le prime sirene dalla C mentre Arena non ha convinto. Heinz è il primo nome che piace ma è molto ambito anche in serie B, Pieraccini una possibile soluzione dopo l'avventura al Catania. Capuano strizza l'occhio per il ruolo di stopper centrale ma piace anche al Pescara mentre al momento Caporale è frenato dalle richieste del Cosenza, proprio come un anno fa.

Fari sulla mediana

Siatounis era stato sondato da Faggiano ma ha preferito il Benevento. La triangolazione però con i sanniti potrebbe avere protagonista Talia, nome in uscita dai giallorossi e che la Salernitana insegue. Così come il Potenza si parla con Lucas Felippe. I rossoblu aprono all'addio ma chiedono un indennizzo per salutare un centrocampista da dieci gol. Anche perchè in mediana ci si apre a diverse riflessioni: Gyabuaa non resterà, su Capomaggio e Carriero sono in corso riflessioni.