Salernitana, occhi sul numero uno: Faggiano sfoglia la margherita Tanti nomi sul piatto: in pole c'è Adamonis ma la lista è lunga

Tante valutazioni in corso per colmare la lacuna del numero uno che ancora manca. La Salernitana ragiona, va a caccia del nuovo titolarissimo tra i pali. Con Donnarumma sarà addio, per Brancolini c’è la volontà di riallacciare i contatti con l’Empoli facendo leva anche sul gradimento del portiere di ritornare in Campania. Servirà però trovare una quadra sul trasferimento a titolo definitivo e soprattutto capire se Brancolini accetterà ancora il ruolo di dodicesimo.

Quante alternative

Nei giorni scorsi, la Salernitana ha mosso passi concreti con l’entourage di Adamonis. L’estremo difensore, in uscita dal Sudtirol, apre al trasferimento in granata. La Salernitana ha incassato anche la presa di posizione dell’Avellino sulla posizione di Iannarilli. Nelle ultime ore, la Carrarese ha mostrato interesse per Gyabuaa. La Salernitana sacrificherebbe il riscatto del centrocampista per mettere le mani su Bleve, seppur il portiere sia legato ad una percentuale di rivendita pattuita fra Carrarese e Lecce. Vismara rappresenterebbe la soluzione giovane ma Faggiano valuta e riflette. Al momento Cevers e il giovane Guacci sono gli estremi difensore per il ritiro che partirà fra due settimane.