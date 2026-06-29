Enzo Maresca raccoglie l'eredità di Guardiola: è il nuovo tecnico del Man City Il tecnico salernitano alle prese con una nuova grande sfida

Un'investitura importante. La decisione era nell'aria da settimane. Ora è ufficiale: Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City. Dopo l'esperienza al Chelsea, ora una nuova gratificante esperienza per il tecnico nativo di Pontecagnano Faiano: “Il Manchester City è lieto di annunciare la nomina di Enzo Maresca come nuovo allenatore. L’italiano ha firmato un contratto triennale che lo legherà all’Etihad Stadium fino all’estate del 2029. Maresca torna al City per la terza volta dopo essere arrivato nel 2020, quando guidò l’Elite Development Squad alla vittoria della Premier League 2 già nella sua prima stagione. Successivamente è rientrato nel 2022 come assistente di Pep Guardiola, contribuendo allo storico Triplete. Ha poi allenato Leicester e Chelsea, conquistando la Conference League, la qualificazione alla Champions League e il Mondiale per Club”.

"Opportunità straordinaria"

Le prime parole del tecnico: “Il Manchester City è un club che conosco molto bene e avere l’opportunità di allenare questa squadra è straordinario. È una società gestita in modo eccezionale: tutto ciò che fa è innovativo, pianificato e orientato a un obiettivo preciso. Per un allenatore è una situazione ideale”. Maresca ha poi aggiunto: “Questa sarà la mia terza esperienza qui. Conosco il club, conosco le richieste e conosco le aspettative. La qualità delle persone che lavorano qui è ciò che rende il Manchester City così speciale e voglio ringraziarle per la fiducia che hanno riposto in me. Non vedo l’ora di iniziare ad allenare questa squadra: voglio vincere, giocare un bel calcio e vivere con entusiasmo la responsabilità di rappresentare il Manchester City”.