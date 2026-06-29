Salernitana, Molina può partire: piace a due club in C Dopo sei mesi, l'avventura in granata dell'albiceleste può già chiudersi

Un arrivo a sorpresa e un addio nell’aria. Juan Ignacio Molina ci ha messo tanta fisicità e voglia di dimostrare. Sin dal suo acquisto nel mese di gennaio, l’attaccante albiceleste ha dovuto superare lo scetticismo dell’ambiente Salernitana, anche alla luce di una prima parte di stagione costellata da infortuni. Con Raffaele anche il minutaggio da titolare, con tanto di gol al Casarano e il ruolo di spalla di Lescano per liberare l’argentino lottando con le difese avversarie. Poi l’arrivo di Cosmi, le poche apparizioni, l’espulsione con il Benevento dalla panchina per un finale in sordina.

Interesse di Treviso e Trento

Il classe 1997 potrebbe già salutare. La Salernitana aspetta l’evoluzione di un mercato che fatto già registrare due sondaggi. In vantaggio c’è il Treviso, con il club che avrebbe mosso i primi passi con l’entourage per mettere le mani sull’ex Siracusa. Nel mirino anche il difensore Berra, seguito anche dal Ravenna. Molina però interessa anche al Trento. Un addio all’orizzonte, Molina può ripartire lontano dalla Salernitana.