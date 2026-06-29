Salernitana, Capuano apre ma c’è anche il Pescara Il difensore di nuovo nel mirino dopo il mancato trasferimento dello scorso anno

Un rinforzo di grande esperienza. Il centro della difesa è al momento sguarnito. Con l’addio ormai nell’aria da settimane con Vladimir Golemic, pronto a salutare la Salernitana e alle prese con il cruccio legato all’antidoping, il ds Daniele Faggiano va a caccia di un nuovo leader difensivo. Nella lista dei desideri ritorna Marco Capuano, possibile occasione di mercato. Il difensore, classe 1991, è svincolato dopo il fallimento della Ternana. La scorsa estate Faggiano lo corteggiò a lungo ma lo stopper decise di restare con le Fere rispettando l’investitura da capitano. Poi le peripezie societarie ed infine la corsa terminata per la società umbra.

La Salernitana c’è

Diversi sondaggi per Capuano che aspetta prima di sciogliere le riserve. La Salernitana c’è e ha manifestato il suo interesse per poter consegnare virtualmente le chiavi della difesa all’ex Ternana. Nelle ultime ore però il calciatore ha aperto anche alla destinazione Pescara che incassa e valuta un possibile affondo. Non mancano anche sirene estere. La Salernitana aspetta, sonda e si prepara al forcing: Capuano ora riflette.