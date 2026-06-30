Salernitana, il portiere Galeotti bloccato da Faggiano: le ultime Si avvicina l'innesto per la porta

Dini è il grande sogno, Adamonis la chance da tenere in considerazione. Alla fine a spuntarla per primo è Cesare Galeotti. Il classe 2002 è vicinissimo alla Salernitana. Nelle ultime ore, il ds Faggiano e l’entourage del calciatore hanno definito l’operazione. Galeotti da domani sarà libero di sottoscrivere il legame con la Bersagliera dopo l’esperienza al Trapani. Il ventitreenne è reduce da un’annata importante in termini di continuità all’ombra del Provinciale. Ben 40 partite stagionale con 8 clean-sheet. Da capire se Galeotti sarà l'unico innesto per la porta o si andrà su un altro riferimento in grado di assicurare maggiore esperienza. La Salernitana mette un primo tassello in porta: Galeotti è vicino ai granata.