Salernitana, numeri boom dagli abbonamenti: il dato I primi dati fanno ben sperare

La febbre di Salernitana è tanta. Così come la fame di poter supportare Cosmi e compagni nella rincorsa alla serie B. Il primo giorno della campagna abbonamenti lancia segnali significativi sulla vicinanza dell’ambiente alla squadra. Sono 1300 i voucher stagionali già staccati, con i tifosi che hanno deciso di confermare il proprio posto all’Arechi rinnovando il proprio atto di fede. Questi i costi per poter confermare il proprio abbonamento dello scorso anno attraverso la modalità online (con sottoscrizione della fidelity card) o presso i punti vendita Ticketone.

Prelazione vecchi abbonati / Porta un amico

Curva Sud Siberiano €85 (80+5)

Distinti €165 (160+5)

Tribuna Verde €200 (190+10)

Tribuna Azzurra €290 (280+10)

Tribuna Rossa €420 (405+15)