Salernitana, doppio duello di mercato con il Pescara Dal possibile affare Ferraris, ora in standby, alla battaglia per due calciatori

Obiettivi condivisi. Il mercato di Salernitana e di Pescara s'intreccia ancora. Non più, al momento, per il capitolo Andrea Ferraris. L'attaccante va verso il rinnovo triennale con il Pescara dopo il mancato riscatto da parte della Salernitana e quella volontà di vestire ancora la maglia granata spazzata via dai venti di mercato. Ora si va su altri obiettivi. Il Delfino vuole completare il tridente con un nome altisonante dopo l'addio ad Insigne e punta Emmanuele Cicerelli. Il trequartista può salutare Catania, alla luce di un contratto in scadenza nel 2027. La Salernitana però non molla l'idea di mettere le mani sul dieci etneo, considerato ideale per il 3-4-1-2 che Cosmi ha in mente.

Fari su Vallocchia

In mezzo al campo, dopo aver chiuso il colpo Djibril, Faggiano continua a monitorare lo status di svincolato di Andrea Vallocchia, reduce dall'esperienza alla Ternana terminata con il fallimento delle Fere. Anche il Pescara nelle scorse ore ha mosso passi concreti per bruciare la concorrenza.